Сейм Польши опубликовал видеозапись спорного голосования в парламенте

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Сейм Польши опубликовал видеозапись спорного голосования в нижней палате парламента, который в середине декабря вызвал протест оппозиции.

Польские оппозиционеры с 16 декабря блокируют пленарный зал заседаний сейма страны. Поводом для этого стало намерение сейма с 2017 года ограничить работу журналистов в нижней палате парламента, а также решение спикера сейма Марека Кухчиньского об отстранении одного из депутатов от участия в заседании.

Несмотря на это, сейм в ходе заседания, проведенного в другом помещении, принял ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год. Оппозиция считает данные голосования нелегитимными и требует проведения повторного заседания и отставки Кухчиньского.

Ранее крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" обратилась к Кухчиньскому с запросом о предоставлении видеозаписей СМИ для выяснения, не было ли во время голосования фальсификаций. По мнению оппозиции, во время голосования в Колонном зале, не оборудованном электронной системой подсчета голосов, не был собран конституционный кворум депутатов.

Канцелярия сейма в ответ предоставила протоколы заседания, подписанные секретарями, которые подсчитывали голоса. Согласно протоколам, закон о бюджете был принят при соблюдении кворума.

Видеозапись с камеры охраны сейма, которая установлена в Колонном зале, ранее была передана на изучение в полицию и прокуратуру, где проводится расследование в связи с заявлениями от оппозиционных партий. Правоохранительные органы сочли возможной публикацию записи.

Видеозапись голосования продолжительностью чуть более двух часов опубликована на официальном сайте сейма. В сообщении отмечается, что она не сопровождается аудиозаписью, поскольку камера безопасности не записывает звук.