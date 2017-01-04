ГПУ направила в суд дело против экс-главы фракции Партии регионов Ефремова

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Генпрокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, сообщила в среду вечером пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на странице в Facebook.

Ефремов был задержан 30 июля в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. Генпрокуратура подозревает его в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, а также в причастности к созданию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Кроме того, Ефремов подозревается в завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.

В декабре 2016 года генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

Ранее защита экс-главы фракции Партии регионов в Верховной раде Александра Ефремова обжаловала решение суда о продлении ему ареста до 22 января 2017 года.