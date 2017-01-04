Обама на последней встрече поблагодарил руководство Пентагона за службу

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама провел последнюю расширенную встречу с руководством Пентагона и вооруженных сил страны, сообщил в среду Белый дом.

На встрече в Белом доме присутствовали министр обороны Эштон Картер и его заместители, а также члены Объединенного комитета начальников штабов во главе с генералом Джозефом Данфордом.

"Это моя последняя встреча с ними, так что я, в частности, намереваюсь сказать "спасибо", — сообщил Обама журналистам перед встречей.

Он упомянул о вызовах, стоящих перед военными, включая операцию по освобождению Мосула в Ираке, конфликт в Сирии и продолжающиеся бои в Афганистане.

Обама покинет пост президента 20 января, главой государства станет Дональд Трамп.