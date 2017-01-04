СМИ: парламент Румынии утвердил правительство под руководством Гриндяну

КИШИНЕВ, 4 янв — РИА Новости. Парламент Румынии на заседании в среду утвердил большинством голосов правительство под руководством Сорина Гриндяну, сообщают румынские СМИ.

По информации портала Mediafax, кабинет министров под руководством Гриндяну поддержан голосами 295 депутатов и сенаторов. "Против" высказались 133 законодателя.

В правительство Гриндяну войдёт вице-премьер Севил Шайдех, чью кандидатуру на пост главы правительства ранее отклонил президент Румынии Клаус Йоханис. Шайдех будет руководить и министерством регионального развития Румынии. Также вице-премьером станет сопредседатель "Альянса либералов и демократов" (АЛД) Даниел Константин, который будет ответственен и за экологический сектор.

"Согласно положением Конституции, парламент выражает правительству вотум доверия большинством голосов депутатов и сенаторов, а мандат правительства и министров начинается с момента принятия присяги перед президентом, которая, скорее всего, состоится в 19.00 (20.00 мск)", — пишет Mediafax.

Президент Румынии Клаус Йоханис в минувшую пятницу утвердил Гриндяну в качестве кандидата на пост премьер-министра. Кандидатуру Гриндяну выдвинуло парламентское большинство в составе победившей на парламентских выборах Социал-демократической партии (СДП) и "Альянса либералов и демократов" (АЛД).

Согласно данным местных СМИ, в состав правительства вошли 4 министра от АЛД, остальные — от СДП.

Выборы в двухпалатный парламент Румынии, состоящий из Сената и Палаты депутатов, прошли 11 декабря. Лидером, как и на прошлых парламентских выборах, стала Социал-демократическая партия (СДП), на втором месте оказалась Национал-либеральная партия (НЛП), третье место занимает новая партия "Союз за спасение Румынии". В состав парламента страны вошли шесть партий, которым удалось преодолеть рубеж в 5%. Помимо тройки лидеров, в парламент прошли Демсоюз венгров Румынии (ДСВР), Альянс либералов и депутатов (АЛД), а также партия "Народное движение". В парламент не прошел ни один независимый кандидат.