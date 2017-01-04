Сейм Польши передал полиции видеозапись спорного голосования в парламенте

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Канцелярия сейма Польши передала правоохранительным органам видеозапись спорного голосования в парламенте, которое вызвало протест оппозиции, заявил представитель пресс-службы нижней палаты польского парламента Анджей Гжегулка.

Польские оппозиционеры с 16 декабря блокируют пленарный зал заседаний сейма страны. Поводом для этого стало намерение сейма с 2017 года ограничить работу журналистов в нижней палате парламента, а также решение спикера сейма Марека Кухчиньского об отстранении одного из депутатов от участия в заседании. Несмотря на это, сейм в ходе заседания, проведенного в другом помещении, принял ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год. Оппозиция считает данные голосования нелегитимными и требует проведения повторного заседания и отставки Кухчиньского.

"Канцелярия сейма передала запись с камеры охраны сейма в прокуратуру и полицию. Ждем решения этих органов, можем ли эту запись опубликовать", — цитирует заявление представителя пресс-службы нижней палаты польского парламента Польское радио.

Ранее крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" обратилась к спикеру сейма Мареку Кухчиньскому с запросом о предоставлении видеозаписей СМИ для выяснения, не было ли во время голосования фальсификаций. По мнению оппозиции, во время голосования в Колонном зале, не оборудованном электронной системой подсчета голосов, не был собран конституционный кворум депутатов. Канцелярия сейма в ответ предоставила протоколы заседания, подписанные секретарями, которые подсчитывали голоса. Согласно протоколам, закон о бюджете был принят при соблюдении кворума.

В свою очередь варшавская прокуратура заявила, что проводит расследование в связи с заявлениями по делу о голосовании в сейме, поступившими от партий "Гражданская платформа" и "Новочесна". В связи с этим в прокуратуре не смогли назвать дату публикации записи, поскольку предварительно необходимо выяснить, не будет ли она противоречить проводимому следствию.