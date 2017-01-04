Трамп разделил оценку Ассанжа по вопросу взлома ресурсов Демпартии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп разделил оценку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по вопросу взлома серверов Демократической партии неизвестными хакерами и электронной почты председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.

"Джулиан Ассанж сказал, что почту Подесты мог взломать 14-летний ребенок. Почему комитет демократов был так беспечен?", — написал Трамп в Twitter. Как отметил также избранный президент, Ассанж подтвердил, что РФ не имеет отношение к передаче этой информации.

Летом глава национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку после обнародования сайтом WikiLeaks деталей переписки партийного аппарата, которые выставляли его в неприглядном свете. В октябре министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам, совершенным ранее в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных штатов.

При этом спецслужбы отметили, что хакерам не удалось получить доступ к избирательным системам страны, в связи с чем был сделан вывод о том, что "было бы исключительно сложно изменить подсчет голосов или результаты выборов путем кибератак или кибервторжений". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Клинтон о якобы вмешательстве РФ в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления "ни на чем не зиждутся, никакие факты не приводятся".