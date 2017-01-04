Трамп выдвинул Клейтона на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Джея Клейтона на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам — одного из ведущих финансовых регуляторов США, говорится в пресс-релизе команды Трампа.
Клейтон в настоящий момент является партнером юридической фирмы Sullivan & Cromwell LLP. По заявлению Трампа, Клейтон — "очень талантливый эксперт по многим аспектам финансового и регулирующего законодательства".
Трамп многократно заявлял, что намерен ослабить регулирование финансового рынка. Противники Трампа из числа демократов опасаются, что это может привести к злоупотреблениям наподобие тех, которые обрушили финансовый рынок и привели к мировому кризису в 2008 году. Cам Трамп заявляет, что сокращение регулирования поможет экономическому росту.