Трамп выдвинул Клейтона на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Джея Клейтона на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам — одного из ведущих финансовых регуляторов США, говорится в пресс-релизе команды Трампа.

Комиссия по ценным бумагам и биржам регулирует американский рынок ценных бумаг. Кандидатуру председателя комиссии утверждает сенат конгресса США.

Клейтон в настоящий момент является партнером юридической фирмы Sullivan & Cromwell LLP. По заявлению Трампа, Клейтон — "очень талантливый эксперт по многим аспектам финансового и регулирующего законодательства".

"Мы должны обратить вспять многие нормы регулирования, которые душат инвестиции в американские компании, и восстановить надзор за финансовой сферой таким образом, чтобы это не вредило американским работникам", — сказал Трамп.

Трамп многократно заявлял, что намерен ослабить регулирование финансового рынка. Противники Трампа из числа демократов опасаются, что это может привести к злоупотреблениям наподобие тех, которые обрушили финансовый рынок и привели к мировому кризису в 2008 году. Cам Трамп заявляет, что сокращение регулирования поможет экономическому росту.