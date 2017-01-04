Главы ЦРУ и ФБР в пятницу проведут Трампу брифинг по "российским хакерам"

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Главы ЦРУ Джон Бреннан, ФБР Джеймс Коми и национальной разведки Джеймс Клэппер примут в пятницу участие в брифинге по "российским хакерам" с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщил представитель штаба избранного президента США Шон Спайсер.
Изначально планировалось, что брифинг будет во вторник или в среду, однако позднее он был перенесен, в связи с чем Трамп выразил недоумение.
Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.