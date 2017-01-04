Губернатор Нью-Йорка назвал причину схода поезда с рельсов в Бруклине

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Авария с участием пассажирского поезда в Бруклине произошла в результате столкновения состава с железнодорожным буфером, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в своем микроблоге в Twitter.

"Поезд на железной дороге Лонг-Айленда должен был остановиться перед буфером, но не сделал этого. Но я рад сообщить, что никто не погиб. Самой серьезной травмой стала сломанная нога", — написал Куомо.

Gov Cuomo on scene of this morning's LIRR accident pic.twitter.com/r2KK1QytWC — Melissa DeRosa (@melissadderosa) 4 января 2017 г.

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Железнодорожный буфер (от английского buff — "смягчать") предназначен для торможения и амортизации ударных усилий, возникающих в составе при движении поезда.

Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о 103 пострадавших в результате аварии с участием пригородного поезда в Бруклине. Инцидент произошел в утренний час пик около 8.30 (16.30 мск). На месте аварии работают экстренные службы. Как сообщается, в момент аварии в поезде находились порядка 600 пассажиров.