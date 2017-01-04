Установлен возможный свидетель в деле о теракте в Берлине

БЕРЛИН, 4 янв — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В ходе расследования по делу о теракте в Берлине установлен возможный свидетель, которому пытался дозвониться в день атаки предполагаемый террорист Анис Амри, заявила официальный представитель генпрокуратуры ФРГ в Карслруэ в прямом эфире телеканала N24.

"В день теракта утром и вечером Анис Амри пытался дозвониться до своего бывшего соседа, это доказывает распечатка звонков. Но действительно ли они говорили, мы не знаем. У свидетеля изъяты средства коммуникации, информация будет проверена", — сказала она.

По данным следствия, свидетель снимал вместе с Амри комнату в центре Берлина осенью 2016 года.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.