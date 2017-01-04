Два марокканских миротворца погибли в ЦАР при нападении неизвестных

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Двое марокканских военных из миротворческой миссии ООН погибли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) при нападении неизвестных, передает агентство MAP.

Нападение на патруль миссии ООН, сопровождавший конвой с хозяйственным грузом, произошло рядом с городом Бриа северо-восточнее столицы Банги. Еще один марокканский солдат в результате атаки был тяжело ранен.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.