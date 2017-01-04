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В мире

Полиция Турции задержала 40 человек по делу о теракте в Стамбуле

Тема:
Главное за 4 января 2017 года (7)
18:3304.01.2017
(обновлено: 19:23 04.01.2017)
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Полиция возле места теракта в Стамбуле. Архивное фото
© REUTERS/ Osman Orsal

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Власти Турции установили личность террориста, совершившего нападение в ночном клубе в Стамбуле. Об этом, как сообщают западные СМИ, заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Имя преступника и данные о нем пока не раскрываются.

Теракт в Стамбуле. Архивное фото
© AFP 2016/ Yasin Akgul
СМИ: террорист проник в Стамбул под чужим именем благодаря сообщнику из ИГ
В рамках спецоперации по поиску организаторов теракта полиция задержала в Измире 40 человек, подозреваемых в связях с запрещенной в России и ряде других стран организацией "Исламского государство".

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

Клуб Reina находится в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.

© Инфографика
Теракт в Стамбуле

Поиск организаторов

Операция по задержанию подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле прошла в среду утром в провинции Измир на западе Турции. По данным агентства Франс Пресс, среди арестованных — члены трех семей, выходцев из Средней Азии и Сирии. Сообщается, что некоторые задержанные жили в одном доме с предполагаемым исполнителем теракта в городе Конья.

Теракт в Стамбуле. Архивное фото
© AP Photo/ Halit Onur Sandal
СМИ: исполнитель теракта в Стамбуле забыл на месте преступления деньги
Агентство со ссылкой на местные СМИ также сообщает, что террорист, скрываясь с места преступления, взял такси до уйгурского ресторана в районе Зейтинбурну, в который он зашел, чтобы занять денег и расплатиться за проезд. Хозяин ресторана заявил, что полиция задержала семерых работников заведения — уйгуров из китайского района Синьцзян.

Ранее сообщалось, что исполнитель теракта может быть уйгуром. По данным газеты Haberturk, он въехал в Турцию со своей семьей по поддельным документам. В свою очередь, как пишет местная газета Hurriet, среди задержанных в Измире есть выходцы из Средней Азии и Дагестана.

© Ruptly
Полиция обнародовала видео предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле

Под чужим именем

По информации британского издания Daily Mail, террорист, совершивший вооруженное нападение в Стамбуле, попал в Турцию при пособничестве ИГ под чужим именем и проживал в безопасных местах вплоть до дня атаки.

Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© REUTERS/ Osman Orsal
Россияне оказались среди подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
Согласно этим сведениям, боевик, который, как выяснилось ранее, может быть обученным в Сирии профессиональным убийцей, проник в Турцию с помощью сообщника по прозвищу "Юсуф Ходжа". Сам исполнитель теракта взял имя Абу Мухаммед Хорасани.

По неподтвержденным данным турецких СМИ, "Юсуф Ходжа" в ноябре поселил предполагаемого убийцу и его семью в безопасном доме в Конье. В том же доме жили еще три семьи, которые, предположительно, также являются членами ячейки ИГ. Все они попытались скрыться после теракта, однако были задержаны в Измире.

За несколько дней до совершения нападения, как пишут СМИ, террорист и его сообщник прибыли на автобусе в Стамбул. Они остановились в рабочем районе Зейтинбурну, где делали последние приготовления к атаке.

Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© AFP 2016/ Yasin Akgul
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© REUTERS/ Murat Ergin/Ihlas News Agency
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Машины скорой помощи на месте теракта в Стамбуле. 1 января 2017
© AFP 2016/ Yasin Akgul
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
Турецкая береговая охрана возле ночного клуба Reina, где был теракт. 1 января 2017 года
© AFP 2016/ Ozan Kose
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© REUTERS/ Stringer
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
Полиция возле места теракта в Стамбуле. 1 января 2017
© REUTERS/ Osman Orsal
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© AFP 2016/ Yasin Akgul
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© AP Photo
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле. 1 января 2017 года
© REUTERS/ Stringer
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© AP Photo/ Halit Onur Sandal
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
Ночной клуб Reina в Стамбуле. 1 января 2017
© AFP 2016/ Ozan Kose
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© REUTERS/ Osman Orsal
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Полиция возле места теракта в Стамбуле. 1 января 2017
© REUTERS/ Osman Orsal
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.
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Роковая ошибка

Также Daily Mail, ссылаясь на турецкие СМИ, сообщила, что убийца, которого называли подготовленным профессионалом, совершил одну ключевую ошибку: забыл все наличные деньги при бегстве с места преступления.

Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© REUTERS/ Stringer
СМИ заявили, что исполнитель теракта в Стамбуле хорошо знал клуб
По данным издания, скрываясь с места происшествия, террорист взял такси до уйгурского ресторана в районе Зейтинбурну, в который он зашел, чтобы занять денег и расплатиться за проезд.

Во время поездки на такси подозреваемый также попросил у водителя мобильный телефон, чтобы сделать звонок. Однако, по сведениям полиции, номер телефона, по которому он звонил, был отключен уже несколько месяцев и, вероятно, был использован, как ложный след.

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