СБУ изъяла 60 кг золота во время обысков по делу о захвате агрохолдинга

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла 60 килограмм золота в слитках и сертификаты еще на 400 килограмм золота в ходе обысков по делу о рейдерском захвате одного из агрохолдингов, сообщил в среду пресс-центр СБУ.

По данным пресс-службы, в рамках расследования уголовного дела по статье "мошенничество" о завладении управляющим партнером одного из крупных агрохолдингов доли имущества, которая принадлежит другому партнеру, СБУ совместно с прокуратурой провела ряд обысков. Следственные действия прошли в офисах предприятий, входящих в структуру холдинга и домах должностных лиц, причастных, по данным следствия, к противоправной деятельности.

"Во время обысков правоохранители изъяли почти 390 тысяч долларов и 10 тысяч евро наличности, 60 килограмм золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 килограмм, документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела", — говорится в сообщении.

По данным СБ, пятерым должностным лицам агрохолдинга уже сообщили о подозрении по статье "завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением".

СБУ не уточняет о каком агрохолдинге идет речь.