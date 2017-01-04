В Витебске задержали голого водителя, протаранившего автобусную остановку

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Житель Витебска, находившийся за рулем автомобиля марки Ford, не справился с управлением и протаранил автобусную остановку, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома. Правоохранители уточняют, что в момент задержания водитель был совершенно голым.

Инцидент произошел 3 января во второй половине дня. Очевидцы происшествия вызвали наряд ГАИ и остановили машину скорой помощи, проезжавшую мимо. При этом прибывших сотрудников автоинспекции автомобилист встретил без одежды.

По данным сотрудников автоинспекции, в результате инцидента никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.