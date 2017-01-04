СМИ: террорист проник в Стамбул под чужим именем благодаря сообщнику из ИГ

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Террорист, совершивший нападение в стамбульском ночном клубе, попал в Турцию при пособничестве террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) под чужим именем и проживал в безопасных местах вплоть до дня совершения атаки, пишет издание Daily Mail.

Нападавший, который, как выяснилось ранее, может быть обученным в Сирии профессиональным убийцей, проник в Турцию с помощью сообщника по прозвищу "Юсуф Ходжа", сообщает Daily Mail со ссылкой на турецкие СМИ. Сам террорист взял имя Абу Мухаммед Хорасани.

По неподтвержденным данным турецких СМИ, "Юсуф Ходжа" в ноябре поселил предполагаемого убийцу и его семью в безопасном доме в турецком городе Конья. В том же доме жили еще три семьи, которые, предположительно, также являются членами ячейки ИГ. Все они попытались скрыться после теракта, однако были задержаны в Измире.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Полиция обнародовала видео предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле

За несколько дней до совершения нападения, как пишут СМИ, террорист и его сообщник прибыли на автобусе в Стамбул. Они остановились в рабочем районе Зейтинбурну, где делали последние приготовления к атаке.

Отмечается, что турецкая полиция провела рейды по обоим адресам, где мог скрываться предполагаемый убийца.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.