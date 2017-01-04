Трамп приветствовал отказ Ford от строительства завода в Мексике

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что отказ компании Ford от строительства нового предприятия в Мексике является лишь началом движения по сохранению производства в Соединенных Штатах.

Ранее Ford сообщил, что не будет вкладывать обещанные 1,6 миллиарда долларов в строительство завода в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси, а направит в течение четырех лет 700 миллионов долларов в развитие своего производства в американском Мичигане.

"Спасибо тебе, Ford… Это только начало, последует гораздо больше", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Thank you to Ford for scrapping a new plant in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning — much more to follow — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2017 г.

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Автопроизводитель поменял свои планы на фоне предвыборных заявлений избранного президента Дональда Трампа, который выступал за сохранение рабочих мест в США и недопущение переноса производств в страны с более дешевым трудом.

Трамп также пригрозил обложить пошлинами другого американского автопроизводителя General Motors, якобы ввозящего в США собранные в Мексике автомобили.