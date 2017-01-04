Трамп приветствовал отказ Ford от строительства завода в Мексике

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что отказ компании Ford от строительства нового предприятия в Мексике является лишь началом движения по сохранению производства в Соединенных Штатах.
Ранее Ford сообщил, что не будет вкладывать обещанные 1,6 миллиарда долларов в строительство завода в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси, а направит в течение четырех лет 700 миллионов долларов в развитие своего производства в американском Мичигане.
"Спасибо тебе, Ford… Это только начало, последует гораздо больше", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Thank you to Ford for scrapping a new plant in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning — much more to follow— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2017 г.
Трамп также пригрозил обложить пошлинами другого американского автопроизводителя General Motors, якобы ввозящего в США собранные в Мексике автомобили.