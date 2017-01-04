Спецслужбы Таджикистана изъяли более 71 кг наркотиков

ДУШАНБЕ, 4 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Свыше 71 килограмма наркотиков изъяли сотрудники спецслужб Таджикистана в ходе спецоперации на юге страны, задержаны члены транснациональной преступной группировки, сообщил РИА Новости представитель пресс-центра Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны.

"Сотрудники Управления ГКНБ по Хатлонской области получили оперативную информацию о том, что члены транснациональной преступной группировки во главе с гражданином Афганистана Камолиддином Тути готовятся переправить через границу на территорию Таджикистана крупную партию наркотиков", — сказал он.

По его словам, в ночь на среду наркоконтрабандисты попытались проникнуть из Афганистана на территорию Таджикистана в районе Хамадони, но были остановлены представителями силовых структур.

"Между силовиками и преступниками завязалась перестрелка, Камолиддину Тути и его сообщники, пользуясь темнотой, сумели скрыться на сопредельной территории", — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что в ту же ночь было замечены два подозрительных автомобиля. Оперативники остановили обе машины под управлением жителя района Хамадони и жителя города Куляба.

"В ходе проведения оперативных мероприятий были задержаны еще пять членов преступной группировки, которые провезли и спрятали в одном из недостроенных частных домов крупную партию афганских наркотиков – более 71,7 килограммов", — сказал представитель пресс-службы.

Возбуждены уголовные дела, проводятся соответствующие следственные мероприятия.