ОБСЕ провела мониторинг в районе планируемого разведения сил в Донбассе

ЛУГАНСК, 4 янв – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ провели мониторинг на наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов в нейтральной зоне в районе участка планируемого разведения сил и средств близ КПП "Станица Луганская", передает корреспондент РИА Новости.

© РИА Новости. Олеся Потапова ОБСЕ мониторят участок у КПП "Станица Луганская" в Донбассе на наличие неразорвавшихся боеприпасов и мин

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине 21 сентября подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенного пункта Золотое состоялось 1 октября, 7 октября стороны отвели силы в районе Петровского, на 9 октября был запланирован отвод в районе Станицы Луганской. Однако Минобороны Украины сообщило о переносе сроков отвода сил в этом районе.

"ОБСЕ выполняет одну из основных своих задач – мониторинг. Сегодня мы проводили совместно мониторинг участка, который был интересен ОБСЕ по каким-то их соображениям, смотрели тропинки в районе пропускного пункта возле моста в Станице Луганской", — сказал полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Он подчеркнул, что наблюдателям ОБСЕ обеспечили доступ на интересующие их участки, хотя они были ограничены для посещения мирным населением. Представителями ЛНР, по словам Дейнего, были сняты ограждения, очищены дороги от остатков неразорвавшихся боеприпасов, расставлены вдоль дорог информационные таблички "стоп мины".

"Для меня непонятно, зачем это понадобилось ОБСЕ. Людям на сегодня эти дороги совсем неактуальны, здесь фактически мирное население отсутствует. Мирные граждане туда не ходят. Мы услышали их просьбу, в одностороннем порядке пошли на шаги по разминированию абсолютно не интересующих нас с точки зрения мирной жизни и военного применения участков территории, в одностороннем порядке провели изъятие неразорвавшихся боеприпасов на этих территориях, провели обследование с точки зрения безопасности передвижения по этим тропинкам и дали ОБСЕ возможность пройти", — сообщил Дейнего.

Дейнего уточнил, что участок, попавший под мониторинг миссии, составляет около 10 километров.