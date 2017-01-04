ОБСЕ провела мониторинг в районе планируемого разведения сил в Донбассе

ЛУГАНСК, 4 янв – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ провели мониторинг на наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов в нейтральной зоне в районе участка планируемого разведения сил и средств близ КПП "Станица Луганская", передает корреспондент РИА Новости.
"ОБСЕ выполняет одну из основных своих задач – мониторинг. Сегодня мы проводили совместно мониторинг участка, который был интересен ОБСЕ по каким-то их соображениям, смотрели тропинки в районе пропускного пункта возле моста в Станице Луганской", — сказал полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
"Для меня непонятно, зачем это понадобилось ОБСЕ. Людям на сегодня эти дороги совсем неактуальны, здесь фактически мирное население отсутствует. Мирные граждане туда не ходят. Мы услышали их просьбу, в одностороннем порядке пошли на шаги по разминированию абсолютно не интересующих нас с точки зрения мирной жизни и военного применения участков территории, в одностороннем порядке провели изъятие неразорвавшихся боеприпасов на этих территориях, провели обследование с точки зрения безопасности передвижения по этим тропинкам и дали ОБСЕ возможность пройти", — сообщил Дейнего.
Дейнего уточнил, что участок, попавший под мониторинг миссии, составляет около 10 километров.