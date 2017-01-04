Взрыв в многоэтажном доме в Сумах устроил местный житель

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Полиция установила причину взрыва в многоэтажном доме в украинских Сумах — житель дома умышленно открыл в квартире газ и поджег сигарету, сообщила в среду пресс-служба управления Нацполиции Украины в Сумской области.

Взрыв произошел во вторник вечером в десятиэтажном жилом доме в квартире на седьмом этаже, по предварительным данным, это был взрыв бытового газа. По данным Госслужбы по ЧС, в результате взрыва погиб один человек, два человека спасены из-под завалов. Открыто уголовное дело.

"Один из жителей дома, владелец квартиры на седьмом этаже, 59-летний мужчина, состоящий на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом, после семейной ссоры умышленно открыл на кухне вентили газовой плиты, напустил в помещение газ и поджег сигарету", — говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадали несколько жителей дома и погибла одна женщина. Сам мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы с травмами головы и термическими ожогами лица, головы, грудной клетки, рук, ног — общей площадью около 20% поверхности тела.