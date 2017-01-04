В Измире задержали 27 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Турецкая полиция задержала 27 подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле, пишет газета Hurriet.
Операция прошла в среду утром в провинции Измир на западе Турции. По данным агентства Франс Пресс
, среди арестованных члены трех семей, выходцев из Средней Азии и Сирии. Сообщается, что некоторые задержанные жили в одном доме в городе Конья в центральной части страны с предполагаемым исполнителем теракта.
Агентство со ссылкой на местные СМИ также сообщает, что террорист, скрываясь с места преступления, взял такси до уйгурского ресторана в районе Зейтинбурну, в который он зашел, чтобы занять денег и расплатиться за проезд. Хозяин ресторана заявил, что полиция задержала семерых работников заведения – уйгуров из китайского района Синьцзян.
Ранее сообщалось, что исполнитель теракта может быть уйгуром. По данным газеты Haberturk, он въехал в Турцию со своей семьей по поддельным документам. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти установили личность преступника.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.