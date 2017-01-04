В Еврокомиссии сожалеют по поводу отставки посла Британии при Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 4 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия сожалеет по поводу отставки посла Британии при Евросоюзе Ивана Роджерса, заявила в среду представитель ЕК Наташа Берто.
"Мы сожалеем о потере очень профессионального и знающего, не всегда простого собеседника и дипломата, который защищал интересы своего правительства", — сказала Берто журналистам в Брюсселе.
По данным газеты Financial Times, 56-летний Роджерс во вторник объявил коллегам, что покинет свой пост раньше, не объяснив причин такого решения. Позже представитель правительства Великобритании подтвердил, что посол при ЕС принял решение об отставке.
В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Как заявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй, страна намерена до конца марта 2017 года активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза. В настоящее время Британия формирует свою переговорную позицию по предстоящим ключевым соглашениям с ЕС.