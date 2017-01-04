В Еврокомиссии сожалеют по поводу отставки посла Британии при Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 4 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия сожалеет по поводу отставки посла Британии при Евросоюзе Ивана Роджерса, заявила в среду представитель ЕК Наташа Берто.

Посол Роджерс неожиданно объявил об отставке, не дожидаясь начала процесса Brexit (выхода страны из Евросоюза), которое запланировано на конец марта 2017 года.

"Мы сожалеем о потере очень профессионального и знающего, не всегда простого собеседника и дипломата, который защищал интересы своего правительства", — сказала Берто журналистам в Брюсселе.

По данным газеты Financial Times, 56-летний Роджерс во вторник объявил коллегам, что покинет свой пост раньше, не объяснив причин такого решения. Позже представитель правительства Великобритании подтвердил, что посол при ЕС принял решение об отставке.

Роджерс был назначен послом Британии при ЕС в 2013 году бывшим премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном. Полномочия посла истекают в ноябре 2017 года.

В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Как заявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй, страна намерена до конца марта 2017 года активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза. В настоящее время Британия формирует свою переговорную позицию по предстоящим ключевым соглашениям с ЕС.