В Сумах после взрыва в доме, где погибла женщина, завели уголовное дело

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Открыто уголовное дело по факту взрыва в многоэтажном доме в Сумах, при котором погибла женщина, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Украины в Сумской области.

Взрыв произошел во вторник вечером в десятиэтажном жилом доме в квартире на седьмом этаже, по предварительным данным, это был взрыв бытового газа. По данным Госслужбы по ЧС, в результате взрыва погиб один человек, два человека спасены из-под завалов.

"Указанные сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия" УК Украины. Начато досудебное расследование, которое поручено следственному управлению Главного управления национальной полиции в Сумской области, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Сумской области", — говорится в сообщении.

Сейчас принимаются меры, направленные на всестороннее и объективное выяснение обстоятельств произошедшего.