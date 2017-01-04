Во Львовской области спасатели сняли застрявших туристов с канатной дороги

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Спасатели оказали помощь 52 туристам, которые застряли на канатной дороге во Львовской области, сообщает в среду пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"3 января в 13.16 (14.16 мск) в службу спасения "101" поступило сообщение, что на горе Погар Сколевского района из-за прекращения электроснабжения остановилась канатно-кресельная дорога, на которой находилось 52 человека. Спасатели Славской поисково-спасательной части Отряда технической службы подключили аварийное питание канатной дороги и аварийный двигатель и начали спуск с помощью аварийного двигателя в реверсном режиме", — говорится в сообщении.

По данным госслужбы, туристов-лыжников сняли на верхней и нижней станции канатно-кресельной дороги. В течение всего времени спасателями проводился мониторинг трасс с помощью снегоходов.