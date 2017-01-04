Порошенко надеется на развитие партнерства с Польшей "в духе доверия"

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что украинско-польское стратегическое партнерство в дальнейшем будет развиваться в духе доверия, уважения и взаимной поддержки, говорится в поздравлении главы украинского государства по случаю 25-летия дипломатических отношений между двумя странами.

"Верю, что украинско-польское стратегическое партнерство не имеет альтернативы и в дальнейшем будет развиваться в духе доверия, уважения и взаимной поддержки", — говорится в поздравлении Порошенко, которое цитирует пресс-служба главы государства.

Порошенко подчеркнул, что высоко ценит поддержку Польши, которая первой из стран признала независимость и суверенитет Украины.

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