В Китае арестовали шесть человек, у которых изъяли мясо исчезающих животных

ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Полиция китайской провинции Сычуань арестовала шесть человек, у которых были изъяты две тонны частей тел и мяса различных диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает в среду Международное радио Китая (CRI).

По данным радио, операция по аресту была проведена во вторник в городском округе Мяньян. Полиция обнаружила у арестованных мясо, шкуры, лапы, головы и другие части тел черного медведя (барибала), крокодилов, сов, соколов.

Как заявил главный подозреваемый по имени Лян Дун, он давно занимается покупкой и продажей диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и их мяса. Он вел свой бизнес как на территории провинции Сычуань, так и за ее пределами.