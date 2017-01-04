СМИ: информация о разыскиваемом в Баку сирийском боевике оказалась ложной

БАКУ, 4 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Появившаяся в социальных сетях информация о том, что в Баку проник боевик из Сирии, оказалось ложной, МВД Азербайджана ищет без вести пропавшего гражданина Узбекистана, передает в среду агентство Vesti.Az.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Баку якобы проник боевик из Сирии. В то же время в городе были расклеены фотографии молодого человека с просьбой к тем, кто его увидит, обращаться по указанным телефонам.

"В Баку ищут не сирийского боевика, а гражданина Узбекистана Ахмеджанова Магоммеджана. Он родился 26 августа 1992 года в Ташкентской провинции Узбекистана. С июня 2016 года считается без вести пропавшим. Наши коллеги из Узбекистана попросили нас помочь в его поисках, поэтому его фотографии распространены по городу", — цитирует агентство слова руководителя пресс-службы МВД Азербайджана, полковника полиции Садига Гезалова.