На Украине рассказали об обещаниях ОБСЕ по урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. ОБСЕ обещает приложить максимум усилий для урегулирования конфликта в Донбассе, сообщил в среду украинский МИД.

По данным МИД, продолжается визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина и действующего председателя ОБСЕ, федерального министра европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяна Курца в Донецкую область. Во вторник министры посетили населенные пункты Виноградное и Пищевик на линии соприкосновения.

"Значительное внимание в ходе визита уделялось вопросам деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в контексте мониторинга за выполнением минских договоренностей. Стороны пришли к пониманию о необходимости дальнейшего усиления потенциала миссии, в том числе ее технического оснащения", — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что глава ОБСЕ пообещал прилагать максимум усилий для урегулирования конфликта.

"Курц выразил заверения в готовности Австрийского председательства прилагать максимальные усилия для урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Стороны были едины в том, что первоочередной мерой в этой связи должно стать достижение устойчивого прекращения огня", — говорится в сообщении.

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