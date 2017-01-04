На Украине рассказали об обещаниях ОБСЕ по урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. ОБСЕ обещает приложить максимум усилий для урегулирования конфликта в Донбассе, сообщил в среду украинский МИД.
"Значительное внимание в ходе визита уделялось вопросам деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в контексте мониторинга за выполнением минских договоренностей. Стороны пришли к пониманию о необходимости дальнейшего усиления потенциала миссии, в том числе ее технического оснащения", — говорится в сообщении.
"Курц выразил заверения в готовности Австрийского председательства прилагать максимальные усилия для урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Стороны были едины в том, что первоочередной мерой в этой связи должно стать достижение устойчивого прекращения огня", — говорится в сообщении.