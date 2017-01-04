Порошенко поручил МИД обеспечить перевозку останков писателя Олеся из Чехии

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны обеспечить перевозку останков известного украинского поэта Александра Олеся на родину, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

Ранее СМИ сообщали о том, что тело украинского писателя, который в 1944 году был похоронен в Праге, принудительно эксгумировали из-за неуплаты ренты за место на кладбище. Во вторник МИД Украины заявил, что останки Олеся и его жены после эксгумации были перемещены в депозитарий кладбища в Чехии до решения вопроса о месте окончательного захоронения, которое должны принять родственники писателя.

"Президент поручил министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на родину. Согласие на это уже дали потомки писателя", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

По его словам, также Порошенко поручил министерству культуры организовать церемонию перезахоронения на Украине.