В Москву на переговоры приедут руководители восьми палестинских фронтов

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Руководители восьми палестинских фронтов прибудут 15-17 января в Москву на неформальные переговоры по восстановлению национального единства, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

"На базе Института востоковедения РАН проведем в Москве 15-17 января межпалестинскую встречу. Это будет неформальная встреча, но сюда приедут руководящие деятели восьми палестинских фронтов и организаций, которые будут обсуждать вопросы преодоления раскола", — сказал Наумкин.

Ранее о подготовке встречи в Москве РИА Новости сообщил один из руководителей Народного фронта освобождения Палестины Каед аль-Гуль.

Предыдущая подобная встреча проходила в Москве под эгидой Института востоковедения и его руководителя Виталия Наумкина в 2011 году.