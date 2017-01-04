В Москву на переговоры приедут руководители восьми палестинских фронтов

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Руководители восьми палестинских фронтов прибудут 15-17 января в Москву на неформальные переговоры по восстановлению национального единства, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
Ранее о подготовке встречи в Москве РИА Новости сообщил один из руководителей Народного фронта освобождения Палестины Каед аль-Гуль.
Предыдущая подобная встреча проходила в Москве под эгидой Института востоковедения и его руководителя Виталия Наумкина в 2011 году.