В многоэтажном доме в Сумах прогремел взрыв, погибла женщина

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Взрыв с последующим обрушением произошел в многоэтажном доме в украинском городе Сумы, погибла женщина, сообщила в среду госслужба Украины по ЧС.

Взрыв произошел во вторник вечером в десятиэтажном жилом доме в квартире на седьмом этаже, по предварительным данным, это был взрыв бытового газа.

По данным службы, в результате взрыва разрушено перекрытие между шестым и седьмым, а также седьмым и восьмым этажами в пределах одной комнаты, разрушены межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с пятого по восьмой этажи. Всего повреждены пять квартир.

"Погиб один человек — женщина, 1952 года рождения, два человека спасены из-под завалов. За медицинской помощью обратились десять человек (трое детей, семь взрослых), восемь из которых после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. В лечебные заведения госпитализированы два человека", — говорится в сообщении.

Проведена эвакуация жильцов дома с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 человека, из них нуждались в расселении 101 человек: 48 человек отселены в гостиницы, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам.