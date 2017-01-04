На юге Киргизии эвакуировали 25 человек из-за угрозы схода оползня

БИШКЕК, 4 янв – РИА Новости. Двадцать пять человек эвакуированы сотрудниками МЧС Киргизии из жилых домов в районе возможного сход оползня в Алайском районе Ошской области республики, сообщила в среду пресс-служба чрезвычайного ведомства страны.

"Четвертого января в 12.30 (09.30 мск- ред.) в селе Чакмак Алайского района Ошской области замечено движение оползня", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящий момент из опасного места эвакуированы 25 человек, проживающие в трех домах, оказавшихся в зоне стихийного бедствия.

За развитием ситуацией следят сотрудники МЧС и комиссии гражданской защиты Киргизии.