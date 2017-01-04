Минобороны НКР заявило о 40 нарушениях перемирия в Карабахе за ночь

ЕРЕВАН, 4 янв — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в среду о 40 нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за ночь.

"В ночь с 3 на 4 января на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения режим прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушался 40 раз. В этот период из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям было произведено свыше 700 выстрелов", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что передовые подразделения армии обороны Карабаха не прибегли к ответным действиям, а в настоящее время продолжают уверенно выполнять стоящие перед ними задачи.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили о 31 нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>