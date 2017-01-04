В Эстонии на популярных лекарствах появится аннотация на русском языке

ТАЛЛИН, 4 янв — РИА Новости, Николай Адашкевич. В эстонский регистр лекарств в январе будут занесены переведенные на русский, а также английский языки информационные листки более 100 наиболее используемых безрецептурных препаратов, сообщила в среду пресс-служба министерства социальных дел республики.

"Всего в Эстонии в продаже имеется 388 наименований безрецептурных лекарств, из которых в январе в регистре станут доступными более 100 аннотаций на русском и на английском языках. Речь идет о наиболее часто используемых препаратах от насморка, аллергии, изжоги, а также о различных обезболивающих средствах. Аннотации будут переводиться только на безрецептурные лекарства, так как при приеме лекарств по рецепту врач обязан объяснить пациенту правила их приема", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все переводы аннотаций станут доступны в регистре к концу апреля.

Ранее правительство Эстонии приняло решение о выделении 400 тысяч евро для финансирования перевода информационных листков к лекарствам на русский и английский языки. Ранее действовало правило, согласно которому к зарубежному лекарственному препарату должен прилагаться информационный листок на эстонском языке о его составе, содержании активных веществ, использовании и хранении.