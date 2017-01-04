Бывшего мэра китайского Тяньцзиня исключили из компартии за взятки

ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Бывший мэр китайского Тяньцзиня Хуан Синго исключен из Коммунистической партии КНР по подозрению в коррупции.

Как сообщила в среду центральная комиссия по проверке дисциплины КПК, он злоупотреблял служебным положением, принимая денежные подарки от других. Его дело было передано в судебные органы.

В середине сентября Хуан Синго, подозреваемый в коррупции, был снят с занимаемой должности. Центральная комиссия по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая (КПК) 10 сентября начала расследование в отношении Хуан Синго. В сообщении комиссии говорилось, что он "серьезно нарушил партийную дисциплину". Эта формулировка обычно используется для антикоррупционных дел. Он занимал свой пост с декабря 2007 года.

Тяньцзинь является одним из четырех городов центрального подчинения в КНР. Население города — около 15,5 миллиона человек.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.