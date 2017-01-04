В Киргизии активизировали меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом
10:1904.01.2017
(обновлено: 10:20 04.01.2017)
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БИШКЕК, 4 янв – РИА Новости. Секретарь совета обороны Киргизии Темир Джумакадыров доложил президенту страны об активизации всего комплекса мер, принимаемых государственными органами по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом, сообщает в среду пресс-служба главы киргизского государства.
"Глава государства был проинформирован о проводимой работе по обеспечению национальной безопасности и реализации мер по усилению обороноспособности страны. Темир Джумакадыров доложил президенту страны об активизации всего комплекса мер, принимаемых государственными органами по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом", — сообщает пресс-служба.
Кроме того, президент Алмазбек Атамбаев и секретарь совета обороны также обсудили ход реализации реформы системы правоохранительных органов страны, отметили в пресс-службе.