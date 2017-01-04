В Киргизии активизировали меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом

БИШКЕК, 4 янв – РИА Новости. Секретарь совета обороны Киргизии Темир Джумакадыров доложил президенту страны об активизации всего комплекса мер, принимаемых государственными органами по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом, сообщает в среду пресс-служба главы киргизского государства.

"Глава государства был проинформирован о проводимой работе по обеспечению национальной безопасности и реализации мер по усилению обороноспособности страны. Темир Джумакадыров доложил президенту страны об активизации всего комплекса мер, принимаемых государственными органами по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом", — сообщает пресс-служба.

Кроме того, президент Алмазбек Атамбаев и секретарь совета обороны также обсудили ход реализации реформы системы правоохранительных органов страны, отметили в пресс-службе.