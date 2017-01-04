СМИ: Япония планирует провести учения по эвакуации при ракетной угрозе КНДР

ТОКИО, 4 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония планирует провести в марте свои первые учения по эвакуации населения на случай ракетного удара, в том числе со стороны КНДР, сообщила в среду газета "Никкэй" ("Нихон кэйдзай").

По ее данным, в течение января будут отобраны города, в которых эти учения будут проводиться.

Как пишет "Никкэй", во время учений будет использована система оповещения J-Alert, которая была создана 10 лет назад для мгновенного предупреждения жителей Японии об различных угрозах, в том числе о терактах или стихийных бедствиях, через мобильные телефоны и установленные на улицах громкоговорители.

Получив предупреждение о ракетной угрозе, жители во время учений должны найти подземные укрытия, такие как метро.

В 2016 году, по данным газеты, КНДР провела более 20 пусков баллистических ракет, что побудило Японию усилить систему противоракетной обороны, в том числе увеличением затрат на военные нужды в 2017-м финансовом году.

Северная Корея не делала заявлений с прямыми угрозами в отношении Японии, но неоднократно подчеркивала, что целями ее превентивных ракетных и ядерных ударов могут стать военные базы США, в том числе и на японской территории.

Несмотря на санкции со стороны СБ ООН, Пхеньян наращивает ядерные и ракетные технологии, ссылаясь на угрозу со стороны Соединенных Штатов и отказ Вашингтона от подписания мирного договора с Северной Кореей.