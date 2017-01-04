В США пройдет панихида по русским морякам, похороненным в Норфолке

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. На военном кладбище в городе Портсмут (штат Виргиния) пройдет панихида по русским моряками, похороненным 140 лет назад, сообщил РИА Новости руководитель представительства министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США Максим Алексеев.

Траурная церемония пройдет 27 января, она будет приурочена к 140-летию со дня захоронения моряков, которые были погребены 27-29 января 1877 года. По словам Алексеева, это будет первая панихида за 100 лет. Ее проведет настоятель вашингтонского храма Русской зарубежной церкви отец Виктор Потапов.

"В апреле прошлого года мы совместно с представителями министерства обороны США выезжали в Портсмут, это действующая база ВМС США в Норфолке. Были обнаружены захоронения шести русских моряков", — сообщил Алексеев. По его словам, "имена трех из них удалось установить благодаря волонтерам из Российского военно-исторического общества". "Мы надеемся, что имена трех других моряков тоже будут установлены", — добавил он.

Как рассказал Алексеев, речь идет о матросах фрегата "Светлана", заходившего в американский порт в рамках кругосветного плавания в 1876 году. По его словам, они умерли, предположительно, от цинги или от тифа.

"Они похоронены на госпитальном кладбище, рядом с офицерами и матросами многих кораблей и флотов. И мы благодарны американской стороне за то, что она сохранила эти могилы", — сказал Алексеев.

Винтовой фрегат Российского императорского флота "Светлана" был заложен на верфи в Бордо (Франция) в 1856 году, а спущен на воду двумя годами позднее. Совершал кругосветные плавания в 1860-62, 1872-1873 и в 1876 годах. Исключен из списков флота в 1892 году.

В честь фрегата в 1873 году была названа главная улица Владивостока — Светланская (с 1924 по 1992 годы — Ленинская).