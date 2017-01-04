СМИ назвали фаворита на пост главы Комиссии по ценным бумагам при Трампе

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Юрист с Уолл-стрит Джей Клейтон (Jay Clayton) является главным кандидатом на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам США в администрации избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновника, работающего с переходной командой Трампа.

По данным газеты, о назначении Клейтона может быть объявлено в среду. Отмечается, что на эту должность Трамп также рассматривал бывшего прокурора Лос-Анджелеса Дебру Вонг Янг (Debra Wong Yang).

Сам Клейтон пока не прокомментировал информацию о возможном назначении.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс страны. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.