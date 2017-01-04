СМИ сообщили, что главой МВД Узбекистана назначен Абдусалом Азизов

ТАШКЕНТ, 4 янв — РИА Новости. МВД Узбекистана возглавил Абдусалом Азизов, ранее занимавший пост начальника управления внутренних дел Джизакской области (центральная часть страны), сообщает в среду интернет-издание uznews.uz.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом назначил Абдусалома Азизова министром внутренних дел республики", — уточняет издание.

По его данным, Азизов занимал должность начальника управления внутренних дел Джизакской области с января 2010 года.

Адхам Ахмедбаев, возглавлявший МВД Узбекистана с декабря 2013 года, указом главы государства назначен государственным советником Мирзиеева по работе с правоохранительными органами.