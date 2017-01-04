Маккейн: вряд ли конгресс создаст спецкомитет по расследованию кибератак

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Маловероятно, что американский конгресс создаст спецкомитет для расследования "вмешательства России" в президентские выборы в США, заявил в эфире телеканала CNN глава сенатского комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн.

MCCAIN: McConnell opposition to select panel on Russia means it won't happen; Armed Services will investigate. https://t.co/5fRhG8bDD4 — Manu Raju (@mkraju) 3 января 2017 г.

"Без поддержки руководства, мне кажется, этого не произойдет. Но мы будем двигаться дальше в комитет по вооруженным силам, и я уверен, что другие комитеты тоже будут", — заявил Маккейн в ответ на соответствующий вопрос репортера телеканала Ману Раджу (Manu Raju).

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.