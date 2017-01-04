Трамп назвал дату своей первой большой пресс-конференции

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Избранный президент Дональд Трамп заявил, что проведет пресс-конференцию 11 января в Нью-Йорке.

"Я проведу общую пресс-конференцию 11 января в Нью-Йорке. Спасибо вам", — говорится в сообщении Трампа, опубликованном на его официальной странице в Twitter.

I will be having a general news conference on JANUARY ELEVENTH in N.Y.C. Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2017 г.

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Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.