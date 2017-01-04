СМИ: американский серийный убийца Чарльз Мэнсон госпитализирован из тюрьмы

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Серийный убийца Чарльз Мэнсон, который отбывает пожизненное заключение в калифорнийской тюрьме, попал в больницу, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников издания, Мэнсон был серьезно болен.

Представитель Управления исправительными и реабилитационными учреждениями Терри Торнтон, в свою очередь, отказался раскрывать подробности "из соображений защиты и безопасности", однако уточнил, что заключенный жив.

Члены группировки "Семья", куда входил Чарльз Мэнсон, осуждены за убийство супруги Романа Поланского актрисы Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также установлена причастность Мэнсона еще к двум убийствам.