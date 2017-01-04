В районе Фиджи объявлено предупреждение о цунами из-за землетрясения

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Специалисты Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC) объявили о возможном возникновении цунами после сильного землетрясения у берегов Фиджи.

"Опасные волны цунами из-за землетрясения возможны в (радиусе — ред.) 300 километров от эпицентра (землетрясения — ред.) вдоль берегов Фиджи", — говорится в сообщении PTWC

По уточненным данным Геологической службы США (USGS), у островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,9. Очаг залегал на глубине 17,1 километра.

Ранее USGS сообщила, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южной части Тихого океана в районе островов Фиджи. Толчки были зафиксированы в 21.52 вторника по времени UTC (00.52 мск среды). Эпицентр землетрясения располагался в 221 километре к юго-западу от города Нади на островах Фиджи. Очаг залегал на глубине 15,2 километра.