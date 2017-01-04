В США глава комитета по разведке усомнился в связи России и кибератак

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США республиканец Девин Нуньес заявил, что не видел доказательств того, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы в США с целью обеспечить победу избранному президенту Дональду Трампу.
"Это что-то, что (экс-кандидат в президенты США — ред.) Хиллари Клинтон знала очень хорошо, когда она настроила свой личный сервер, что у россиян есть возможность проникнуть в него", — также заявил Нуньес, говоря о том, что правительство РФ якобы способно проводить достаточно сложные компьютерные атаки.
Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.