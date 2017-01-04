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В мире

В США глава комитета по разведке усомнился в связи России и кибератак

01:1604.01.2017
(обновлено: 07:56 04.01.2017)
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Программный код на экране компьютера. Архивное фото
© Fotolia/ timkaekler

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США республиканец Девин Нуньес заявил, что не видел доказательств того, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы в США с целью обеспечить победу избранному президенту Дональду Трампу.

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik
Обама уверен, что Россия участвовала в кибератаках в ходе выборов в США
"Из того, что я видел, из того, что мы имеем от источников в разведке, доказательств, демонстрирующих, что русские напрямую пытались помочь Трампу, нет", — заявил Нуньес в интервью изданию Washington Examiner. При этом он не исключил и не опроверг то, что РФ могла быть связана с кибератаками.

"Это что-то, что (экс-кандидат в президенты США — ред.) Хиллари Клинтон знала очень хорошо, когда она настроила свой личный сервер, что у россиян есть возможность проникнуть в него", — также заявил Нуньес, говоря о том, что правительство РФ якобы способно проводить достаточно сложные компьютерные атаки.

Выборы в США. Ноябрь 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Представитель Трампа не видит доказательств влияния России на выборы в США
Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Ассанж: США обвинили РФ во вмешательстве в выборы ради дискредитации Трампа
В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

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