В Латвии грузовой поезд после столкновения с машиной налетел на электричку

РИГА, 3 янв – РИА Новости. Товарный поезд после столкновения с легковым автомобилем в районе латвийского города Саласпилс налетел на электричку, в результате ЧП никто не пострадал, сообщает пресс-служба компании Pasažieru Vilciens (Пассажирские поезда).

По предварительной информации, в момент столкновения в автомобиле никого не было. Как он оказался на путях пока, неизвестно.

"Во вторник вечером в результате столкновения товарного поезда, электрички и автомашины в Дарзини закрыто железнодорожное сообщение на участке между Саласпилсом и Ригой. Пострадавших нет", — сообщили в компании Pasažieru Vilciens.

Движение на железной дороге закрыто в обоих направлениях, поэтому пассажирам надо считаться с существенными задержками электричек.

Обстоятельства ЧП выясняются.