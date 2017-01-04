СМИ: в Швейцарии мужчина, ранивший полицейских, покончил с собой

ЖЕНЕВА, 4 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Тридцатитрехлетний "стрелок" из швейцарского кантона Аппенцелль-Ауссерроден, ранивший во вторник утром двоих полицейских, покончил с собой во время проведения операции по его задержанию, сообщает издание 20 Minutes.

Ранее СМИ сообщили, что во вторник около 9 утра по местному времени молодой мужчина открыл огонь по двум сотрудникам правоохранительных органов во время проведения полицейской операции в Реэтобеле. Он ранил полицейских и сбежал. Полиция начала операцию по его поиску и захвату.

Мужчина был обнаружен и, как сообщается, в ходе переговоров с полицией, которые продолжались несколько часов, он пригрозил взорвать гранату и в результате "использовал оружие против самого себя". Полиция была вынуждена использовать специальных роботов, чтобы исключить возможность взрыва, прежде чем допустить медиков к пострадавшему.

По итогам операции выяснилось, что мужчина защищал от полиции плантацию каннабиса, которую он вырастил в съемной квартире. Его арендодатель ранее сообщил журналистам, что "стрелок" в жизни был "довольно обычным" человеком.