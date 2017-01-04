Госдеп не видит проблемы в проведении совместных учений России и Филиппин

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США не видят проблем в том, что Россия и Филиппины могут провести совместные военные учения, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что РФ и Филиппины могут провести совместные учения.

"Я оставлю за российскими и филиппинскими представителями право говорить об их планах", — сказал Кирби, когда журналисты попросили его прокомментировать сообщения о том, что Москва и Манила в обозримом будущем могут провести военно-морские учения.

Как подчеркнул представитель госдепартамента, "международные отношения не являются двусторонними, и каждое государство имеет право преследовать те цели, которые считает необходимыми".

Кирби также пообещал, что "это не отразится на взгляде США на их сотрудничество с Филиппинами". Военное партнерство между Вашингтоном и Манилой "серьезным и всесторонним".