Госдеп не видит проблемы в проведении совместных учений России и Филиппин

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США не видят проблем в том, что Россия и Филиппины могут провести совместные военные учения, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.
"Я оставлю за российскими и филиппинскими представителями право говорить об их планах", — сказал Кирби, когда журналисты попросили его прокомментировать сообщения о том, что Москва и Манила в обозримом будущем могут провести военно-морские учения.
Как подчеркнул представитель госдепартамента, "международные отношения не являются двусторонними, и каждое государство имеет право преследовать те цели, которые считает необходимыми".
Кирби также пообещал, что "это не отразится на взгляде США на их сотрудничество с Филиппинами". Военное партнерство между Вашингтоном и Манилой "серьезным и всесторонним".