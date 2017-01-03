Белорусские следователи подтвердили гибель рабочего в шахте "Беларуськалия"

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Следственный комитет Белоруссии подтвердил факт гибели рабочего в шахте ОАО "Беларуськалий", сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее очевидцы сообщили в соцсетях, что рабочий погиб под завалом грунта в шахте одного из рудников из-за обрушения кровли. На предприятии не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, отметив, что создана комиссия, которая выясняет причины и подробности произошедшего.

На "Беларуськалии" под завалами в шахте погиб рабочий https://t.co/wy4C5ca9Np — interfax.by (@by_Interfax) 3 января 2017 г.

​"Рабочий "Беларуськалия" погиб сегодня под завалом в шахте", — сообщили агентству во вторник в СК Белоруссии, отметив, что в настоящее время следственно-оперативная группа спустилась в шахту и выясняет все обстоятельства случившегося.