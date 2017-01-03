ГП Украины вручила обвинительный акт экс-главе фракции Партии регионов

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины вручила экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову обвинительный акт по уголовному производству о посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщил информагентству УНИАН адвокат обвиняемого Александр Мельников.

В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела Ефремова о посягательстве на территориальную целостность.

По словам Мельникова, закон не ограничивает обвиняемого и защиту во времени для ознакомления с материалами дела. Он отметил, что после того как защита завершит изучать документы, суд в течение пяти дней с момента получения обвинительного акта, должен будет определиться с датой подготовительного судебного заседания по данному делу.

Ефремов был задержан 30 июля в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. Генпрокуратура подозревает его в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, а также в причастности к созданию самопровозглашенной Луганской народной республики. Кроме того, Ефремов подозревается в завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.