США не изменили оценку возможностей ядерной программы КНДР

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США не изменили свою оценку возможностей КНДР в плане развития ядерной программы, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

"Ранее разведывательное сообщество представляло оценки, согласно которым США не видят, что КНДР демонстрирует возможности по миниатюризации ядерных боеголовок и их установке на межконтинентальные баллистические ракеты. Мне неизвестно о том, чтобы эта оценка изменилась", — сказал Эрнест.

Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения, что Пхеньян готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что он также обещал "наказывать врагов страны", усиливая военный потенциал, если США и Южная Корея не откажутся от проведения учений.

Также агентство Ренхап со ссылкой на доклад Института стратегии национальной безопасности, работающего при Национальном агентстве разведки Республики Кореи, сообщило, что КНДР к 2020 году сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты, которые будут способны достичь территории США.

Кроме этого, авторитетная исследовательская корпорация RAND из Калифорнии сообщала, что к этому времени КНДР будет обладать сырьем для создания от 50 до 100 ядерных боеголовок.